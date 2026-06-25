Бандитская шайка получила реальные сроки за угон авто и похищение человека

Злоумышленники не только лишили свободы человека и угнали его авто, но и пытались выбить крупную сумму денег. Однако их планы рухнули благодаря бдительности свидетеля и оперативной работе сыщиков.

Как сообщает следственное управление СК России по Ростовской области, Ворошиловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении шестерых местных жителей. Все они признаны виновными в совершении тяжких преступлений, предусмотренных статьями о похищении человека, вымогательстве и неправомерном завладении транспортным средством. Собранные сыщиками доказательства оказались настолько убедительными, что судья не усомнился в виновности подсудимых.

Согласно материалам дела, инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. Злоумышленники разработали план по вымогательству у двух жителей донской столицы 1,2 миллиона рублей. Чтобы подкрепить свои требования реальной угрозой, они схватили одного из потерпевших, силой усадили его в его же автомобиль и удерживали, применяя избиения и запугивания. В ходе этого насильственного удержания жертва передала преступникам 300 тысяч рублей, после чего бандиты поспешили скрыться с добычей.

Однако их преступная свобода оказалась недолгой. Очевидец произошедшего незамедлительно сообщил о случившемся в полицию, что запустило механизм оперативного розыска. Всех фигурантов удалось задержать следователям, а суд по их ходатайству избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. В итоге каждый из бандитов получил реальный срок: максимальное наказание составило 7 лет лишения свободы, минимальное — 4 с половиной года. Отбывать наказание осужденные будут в колониях общего и строгого режимов.