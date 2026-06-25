Водитель без документов протаранил мотоцикл с пассажиркой

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, дорожный инцидент был зафиксирован 24 июня в Засвияжском районе Ульяновска. Во всех подробностях ДТП попало в объективы дорожных камер. Информация о происшествии была официально подтверждена и озвучена ведомством.

Все случилось в вечерний час пик, около 20:40, у дома 27 по улице Пушкарева. Ключевым участником аварии стал 27-летний водитель, который, не имея на руках водительского удостоверения, сел за руль «возрастного» Jaguar X-Type, выпускавшегося британским брендом с 2001 по 2009 годы. Выполняя левый поворот, мужчина грубо нарушил правила очередности проезда, не пропустив двигавшийся на встречу мотоцикл Honda CBR 600F.

Удар пришелся в бок двухколесного транспортного средства, за рулем которого находился 35-летний мужчина. От мощного столкновения байк снесло с траектории. В результате аварии серьезные травмы получили как сам мотоциклист, так и его 24-летняя спутница. Обоих пострадавших с различными повреждениями оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания экстренной помощи. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и степень ответственности каждого из участников движения.