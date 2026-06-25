«Волга» взорвалась в ремонтном боксе, превратив автомастерскую в пепелище

Вечерний ремонт отечественной машины едва не обернулся трагедией в Ростовской области. Причина — рискованное сочетание газа, бензина и сварочного аппарата. Пожар охватил 200 квадратов мастерской, спасатели тушили его два часа.

Происшествие зафиксировано вечером 24 июня в городе Шахты. ЧП случилось в шиномонтажной мастерской, расположенной по улиц Делегатской. Сигнал о возгорании поступил спасателям примерно в 18:00.

На место оперативно прибыли расчеты МЧС. Огнеборцам противостоял пожар, охвативший площадь в 200 квадратных метров. С пламенем боролись 11 человек, задействовав четыре единицы техники. Полностью ликвидировать горение удалось лишь спустя два часа интенсивной работы. К счастью, в ходе инцидента никто из людей не пострадал, однако здание мастерской получило серьезные повреждения.

Сейчас дознаватели устанавливают точные причины случившегося. Основная версия, которую рассматривают специалисты, связана с ремонтом автомобиля ГАЗ-31029, оборудованного газовой системой питания. По предварительным данным, машину доставили в бокс для проведения сварочных работ. В какой-то момент из топливной системы начала подтекать горючая жидкость. Случайная искра от сварки попала на бензин, воспламенив его, а затем прогремел взрыв газового баллона.

Очевидцы отмечают, что огонь распространялся с угрожающей скоростью. Буквально за несколько минут пламя охватило все помещение, и автосервис выгорел практически дотла. Владельцу мастерской теперь предстоит оценить ущерб, а экспертам — точно определить, что послужило катализатором для взрыва.