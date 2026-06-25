Автомобиль врезался в толпу футбольных болельщиков ЧМ-2026

Футбольный праздник в мексиканском Кабо-Сан-Лукас обернулся кровавой драмой. Опасность таилась там, где эмоции перехлестнули через край: водитель потерял контроль над собой, толпа — над гневом, и в итоге пострадали невинные люди, для которых этот день должен был стать радостным.

По сообщению telegram-канала «BAZA» трагедия разразилась в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас сразу после финального свистка матча между сборными Мексики и Чехии. Болельщики хозяев турнира, отмечая победу, выплеснулись на улицы и окружили проезжавший мимо легковой автомобиль, полностью заблокировав ему путь.

По предварительной информации, водитель иномарки запаниковал в плотном кольце ликующих людей. Не выдержав психологического давления, мужчина нажал на педаль газа и в считанные секунды протаранил и переехал несколько десятков человек, оказавшихся прямо у его капота. Автомобиль остановился только врезавшись в опору уличного освещения, которая погасила его инерцию.

Сразу после столкновения разгневанные мексиканцы вытащили виновника ДТП и его пассажиров из салона. Началась стихийная расправа — водителя и его попутчиков жестоко избили и удерживали на месте до приезда полиции. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали травмы различной степени тяжести у 17 человек. Один пострадавший находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Правоохранители расследуют произошедшее и устанавливают все обстоятельства этого шокирующего инцидента.