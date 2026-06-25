Байкер превратился в огненный шар после столкновения с двумя автомобилями

Эпичное видео, облетевшее соцсети, заставляет замереть от ужаса: пылающий мотоцикл, словно горящая комета, проносится по дороге десятки метров. Порой судьба дает второй шанс, даже когда кажется, что все закончено — бразильский байкер буквально родился в рубашке.

Как сообщают бразильские СМИ, шокирующий инцидент произошел на одной из трасс страны. Мотоциклист на большой скорости не справился с управлением и врезался в пикап Toyota Hilux. От мощного столкновения байк и его седока отбросило на Hyundai Tucson, который двигался по соседней полосе.

Второй удар стал фатальным для двухколесного транспорта: его выбросило с проезжей части. Однако самое страшное произошло в воздухе — прозвучал короткий взрыв, мотоцикл моментально воспламенился и, объятый огнем, пролетел по инерции еще как минимум 30 метров, прежде чем рухнуть на обочине. Кадры с камер наблюдения, попавшие в сеть, демонстрируют этот жуткий полет горящего железа, который больше напоминает спецэффекты из голливудского блокбастера, чем реальность.

Удивительно, но водителю байка удалось остаться в живых. Однако мужчина получил множественные травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в ближайший травмпункт, где врачи оказывают ему экстренную помощь. Причины столь опасного маневра и точные обстоятельства столкновения устанавливаются дорожной полицией.