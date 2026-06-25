Нудистка устроила солярий на крыше чужой иномарки и помяла ее

Местная любительница ультрафиолета решила, что капот иномарки — лучшее место для релакса. Вот только отдых закончился вызовом полиции, бригады скорой и помятой крышей. «Звезда» оказалась завсегдатаем реабилитационных центров.

Как стало известно редакции telegram-канала «Mash Сибирь», курьезный инцидент развернулся на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске. Местная жительница в весьма нестандартном виде — полностью без одежды — решила позагорать. Выбор места для принятия солнечных ванн оказался еще более эксцентричным: дама забралась на крышу припаркованного автомобиля Mazda и устроилась там с явным намерением получить ровный загар.

Однако отдых на чужом имуществе продлился недолго. Прохожие, заметив обнаженную девицу, позвонили куда следует. Первыми на вызов прибыли сотрудники ГБР, но снять неадекватную гражданку с автомобиля оказалось задачей не из легких. Тогда на подмогу вызвали полицейских и медицинских специалистов.

И тут выяснилась пикантная деталь — медики узнали в отдыхающей свою постоянную пациентку. Как оказалось, женщина совсем недавно выписалась из реабилитационного центра, где проходила лечение. Но, видимо, исцеление пошло не по плану. Теперь незадачливой нудистке предстоит не только протрезветь, но и ответить за повреждение чужого имущества перед владельцем Mazda с продавленной крышей.