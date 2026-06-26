Пьяный сельчанин на мотоцикле с коляской устроил полевые гонки с ДПС

Сельский пейзаж вполне мог стать местом съемок экшн-триллера с участием мотоцикла с коляской. Уводитель «Урала» не внял требованиям инспекторов и рванул через поля, пытаясь скрыться от стражей порядка.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, погоня с клубами полевой пыли развернулась накануне, 25 июня, в Топкинском районе. Экипаж ДПС, находившийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на мотоцикл с люлькой, который двигался с явными признаками нарушения. Когда стражи порядка подали сигнал об остановке, мотоциклист повел себя неадекватно: вместо того чтобы подчиниться, мужчина резко увеличил скорость и направил свое транспортное средство прямиком в поле, петляя между двумя поселками.

Правда, далеко уйти от оперативных сотрудников на тяжелом мотоцикле с коляской по пересеченной местности не получилось. Уже через несколько минут нарушителя задержали. Алкотестер дал исчерпывающий ответ: ошеломляющий результат — 1,11 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает максимально допустимую норму более чем в семь раз.

Горе-байкер оказался не только пьян, но и полностью лишен права управления любыми транспортными средствами. Да и мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке и не имел страхового полиса ОСАГО. А сам нарушитель, видимо, настолько доверял своей удачливости, что пренебрег даже элементарными мерами безопасности — катался без защитного шлема.

Теперь «смельчаку» предстоит ответить по всей строгости: на него составлено 4 административных протокола, по которым назначены штрафы на общую сумму 2800 рублей и 10 суток административного ареста. Мотоцикл был отправлен на специализированную стоянку.