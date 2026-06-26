Белорусские таможенники пресекли ввоз 300 элитных авто по заниженным пошлинам

В соседнем государстве раскрыли масштабную аферу с элитным транспортом, которая нанесла серьезный урон бюджету. Предприимчивые дельцы придумали мошенническую схему, как ввозить дорогие автомобили по низким пошлинам, маскируя бизнес под личные нужды граждан. Однако таможенники оказались хитрее.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси, оперативная таможня возбудила уголовные дела в отношении группы лиц, придумавших хитроумный способ обогащения. Деятели создали юрлицо для удобства расчетов, но оформляли дорогостоящие машины как товары для личного пользования физических лиц. Такая подмена позволяла им платить пошлины по заниженным ставкам — для граждан они на порядок ниже, чем для коммерческих структур.

В результате в бюджет не доплачивались таможенные платежи и утилизационный сбор. Потери от каждой машины достигали 60 тысяч беларуских рублей, а общий ущерб перевалил за 10 миллионов. Всего контрабандным способом ввезли около 300 электромобилей и гибридов. Среди них — популярные премиальные LiXiang, Voyah и Zeekr.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники накрыли склады, где хранились более 100 машин стоимостью свыше 11 млн «зайчиков». Весь этот автопарк арестован в счет возмещения причиненного государству ущерба. Теперь организаторам схемы грозит уголовное дело с реальным сроком до шести лет лишения свободы.