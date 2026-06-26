В Хакасии осудили мужчину, убившего дальнобойщика за магнитолу и часы в 1993-м

Спустя три десятилетия правосудие настигло убийцу, орудовавшего в лихие 90-е. Тогда, в феврале 1993 года, в Абакане нашли тело водителя грузовика с пулей в шее. Дело годами пылилось в архивах, пока сибирские профилайеры и современная экспертиза не восстановили картину.

Как сообщает информационное агентство НДН. Инфо, в Хакасии вынесен приговор 60-летнему жителю Абакана по делу, совершенному более трети века назад. В ночь на 11 февраля 1993 года мужчина проходил мимо припаркованного на улице Гагарина грузового автомобиля КамАЗ. Увидев спящего водителя, он решил поживиться и выстрелил в шею бедолаги из ружья. Добычей убийцы стали автомагнитола и наручные часы, с которыми он покинул место расправы. Тело жертвы с огнестрельным ранением обнаружили в кабине грузовика на обочине, но найти преступника по горячим следам не удалось, и дело было приостановлено на долгие годы.

Только в 2026 году сыщики Следственного комитета и оперативники МВД решили вновь поднять архивные материалы. К работе подключили профилайеров, составивших психологический портрет предполагаемого злоумышленника. Они изучили круг лиц, ранее судимых за аналогичные эпизоды, и вышли на 60-летнего мужчину, который уже попадал в поле зрения следствия. В 2009 году его осудили за убийство при похожих обстоятельствах.

Решающим аргументом стала баллистическая экспертиза с применением новейших методик. Специалисты сопоставили пулю, извлеченную из тела жертвы, с патронами, найденными у подозреваемого, и доказали совпадение. После предъявления неопровержимых улик мужчина сознался в содеянном и в ходе следственного эксперимента подробно воспроизвел все детали того злополучного вечера. Суд приговорил его к 9 годам колонии общего режима и обязал выплатить родственникам погибшего 2,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда.