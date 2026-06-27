Массовое ДТП в Красноярском крае: КамАЗ и Mitsubishi задели восемь машин

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия на улице Пограничников в краевом центре. По предварительным данным, утром 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi не предоставил преимущество движущемуся КамАЗу под управлением 47-летнего мужчины.

Восемь машин пострадали в ДТП с КамАЗом и Mitsubishi в Красноярском крае

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, в аварию оказались вовлечены ещё 8 транспортных средств, которые были припаркованы в зоне действия знака «Остановка запрещена». Все они получили механические повреждения различной степени тяжести.

Полицейские установили, что оба водителя — и легкового, и грузового автомобиля — находились в трезвом состоянии. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

На месте работали инспекторы дорожно-патрульной службы. Специалисты устанавливают все детали случившегося. Проводится проверка.