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В Ленобласти мотоциклист сбил 8-летнего велосипедиста

Восьмилетний велосипедист в средней степени тяжести госпитализирован после ДТП в Тайцах

В Ленобласти в посёлке Тайцы Гатчинского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Инцидент случился на улице Советской.

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Автор
Анастасия Макарова

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 39-летний водитель мотоцикла Shineray следовал по улице Советской от автодороги Красное Село — Павловск в направлении Ленинского проспекта. В этот момент на проезжую часть с прилегающей территории внезапно выехал восьмилетний велосипедист. Избежать столкновения не удалось.

В результате наезда ребёнок получил травмы и был экстренно госпитализирован. По оценкам медиков, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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