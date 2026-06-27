В Ленобласти мотоциклист сбил 8-летнего велосипедиста

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 39-летний водитель мотоцикла Shineray следовал по улице Советской от автодороги Красное Село — Павловск в направлении Ленинского проспекта. В этот момент на проезжую часть с прилегающей территории внезапно выехал восьмилетний велосипедист. Избежать столкновения не удалось.
В результате наезда ребёнок получил травмы и был экстренно госпитализирован. По оценкам медиков, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.