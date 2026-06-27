В Ленобласти мотоциклист сбил 8-летнего велосипедиста

В Ленобласти в посёлке Тайцы Гатчинского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Инцидент случился на улице Советской.

Восьмилетний велосипедист в средней степени тяжести госпитализирован после ДТП в Тайцах

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 39-летний водитель мотоцикла Shineray следовал по улице Советской от автодороги Красное Село — Павловск в направлении Ленинского проспекта. В этот момент на проезжую часть с прилегающей территории внезапно выехал восьмилетний велосипедист. Избежать столкновения не удалось.

В результате наезда ребёнок получил травмы и был экстренно госпитализирован. По оценкам медиков, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.