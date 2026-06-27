В ДТП на трассе «Золотое Кольцо» погибла женщина

В Старицком муниципальном округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась сегодня на 1167-м километре трассы Р-132 «Золотое Кольцо».

В Твери в ДТП на трассе «Золотое Кольцо» погибла 35-летняя пассажирка

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, водитель Ford Focus, 42-летний мужчина, совершил столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением 40-летнего водителя. Удар пришёлся в боковую часть отечественной машины, в результате чего транспортные средства получили серьёзные механические повреждения.

В результате столкновения пассажирка Lada Priora — 35-летняя женщина — получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются точные обстоятельства произошедшего. По факту ДТП будет принято процессуальное решение.