В Саратовской области полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки

Как сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Сотрудники МО МВД России «Балашовский» оперативно установили личность подозреваемого — им оказался 41-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.
Похищенный автомобиль полицейские обнаружили неподалёку — у одного из домов в том же посёлке Пинеровка. Транспортное средство изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.