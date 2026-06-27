В Саратовской области полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки

В Саратовской области в рабочем посёлке Пинеровка Балашовского района местная жительница лишилась своего автомобиля Opel Corsa. Женщина припарковала иномарку у жилого дома, а когда вернулась, машины на месте уже не было. 33-летняя владелица незамедлительно обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Сотрудники МО МВД России «Балашовский» оперативно установили личность подозреваемого — им оказался 41-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Похищенный автомобиль полицейские обнаружили неподалёку — у одного из домов в том же посёлке Пинеровка. Транспортное средство изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.