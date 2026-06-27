В Чите водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Чите на улице Гайдара. Водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода и покинул место происшествия.

Пешеход погиб под колёсами неизвестного автомобиля на улице Гайдара в Чите

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Забайкалья, автомобиль двигался по улице Гайдара, когда внезапно появившийся на проезжей части пешеход оказался у него на пути. Удар был настолько сильным, что от полученных повреждений мужчина скончался мгновенно. Водитель даже не остановился, чтобы оказать помощь или вызвать скорую.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя и марки автомобиля, скрывшегося с места трагедии.

В случае задержания нарушителю грозит уголовная ответственность за оставление места ДТП и причинение смерти по неосторожности.