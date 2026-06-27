В Чите водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Забайкалья, автомобиль двигался по улице Гайдара, когда внезапно появившийся на проезжей части пешеход оказался у него на пути. Удар был настолько сильным, что от полученных повреждений мужчина скончался мгновенно. Водитель даже не остановился, чтобы оказать помощь или вызвать скорую.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя и марки автомобиля, скрывшегося с места трагедии.
В случае задержания нарушителю грозит уголовная ответственность за оставление места ДТП и причинение смерти по неосторожности.