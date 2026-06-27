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Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП под Ураем

Два водителя погибли на месте, пассажирка госпитализирована с травмами

Трагедия произошла на 2-м километре автодороги, соединяющей Урай и посёлок Половинка. Здесь столкнулись два отечественных автомобиля — «Лада Гранта» и «Лада Калина». Удар был настолько сильным, что оба водителя скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

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Автор
Анастасия Макарова

Изображение Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП под Ураем

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, пассажирка одного из автомобилей выжила, однако получила серьёзные травмы. Её экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, где сейчас врачи борются за её здоровье. О степени тяжести полученных повреждений не сообщается.

На место аварии незамедлительно выехала прокурор города Урая Светлана Берсенева. Она лично координирует действия оперативных служб и контролирует проведение всех необходимых проверочных мероприятий.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на особый контроль.

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