В Красноярском крае погоня закончилась гибелью пассажира

Трагедия произошла на 32-м километре автодороги «Заозерный — Агинское». Два мотоциклиста проигнорировали требование экипажа ДПС об остановке и попытались уйти от преследования. В ходе погони 18-летний водитель одного из мотоциклов не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.

В Рыбинском округе при погоне с ДПС перевернулся мотоцикл: пассажир погиб

Как сообщает пресс-служба МВД Красноярского края, пассажир, находившийся на мотоцикле без мотошлема, скончался на месте происшествия от полученных травм. Сам водитель, который также не использовал защитный шлем и не имел прав на управление транспортным средством, был госпитализирован.

Выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а полис ОСАГО отсутствовал.

Следственным отделом ОМВД России «Рыбинский» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего,