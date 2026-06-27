В Светлограде водитель Lada Kalina сбил женщину на пешеходном переходе

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, 44-летний водитель не предоставил преимущество в движении 54-летней женщине, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара пешеход получила многочисленные травмы различной степени тяжести.
Пострадавшая была оперативно доставлена в Петровскую районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. О состоянии женщины на данный момент не сообщается.
Водитель, управлявший отечественной легковушкой за последние 2 года ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, его водительский стаж составляет 24 года. В момент ДТП мужчина находился в трезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все детальные обстоятельства случившегося.