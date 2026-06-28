В Нижнем Тагиле пенсионер погиб на пешеходном переходе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. У дома №44 24-летний водитель автомобиля Lada Vesta совершил наезд на пожилого пешехода на нерегулируемом переходе.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, мужчина за рулём отечественной легковушки не предоставил преимущество пешеходу, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля и совершил наезд на 71-летнего мужчину. Пострадавшего бригада скорой помощи экстренно доставила в реанимационное отделение, но спасти его не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Водитель, местный житель со стажем управления категории «В» около 3 лет, имеет 14 ранее наложенных взысканий за нарушения Правил дорожного движения. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения дало отрицательный результат. На допросе мужчина пояснил, что видел пешехода справа и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. В отношении водителя назначено дознание, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ.