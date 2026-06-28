Красота требует жертв: мурманчанин пойдёт под суд из-за любви к мотоциклам

В Мурманске полицейские задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в угоне мотоцикла. В дежурную часть обратилась 22-летняя девушка, которая сообщила, что неизвестный похитил её мотоцикл марки «Эндуро», оставленный без присмотра на улице.

Как сообщает телеграм-канал «112», сотрудники полиции оперативно установили личность вора. Им оказался местный житель, который в тот день передвигался по городу на собственном мотоцикле. Проезжая по улице Фадеев Ручей, он заметил припаркованный «Эндуро» и решил поближе его рассмотреть. Убедившись, что техника стоит без присмотра, у парня созрел план угона.

Злоумышленник отвез свой мотоцикл в укромное место, спрятал его, а затем пешком вернулся к чужому байку и уехал на нём. Как выяснили следователи, продавать похищенное он не планировал — транспорт просто приглянулся ему внешне.

Похищенный «Эндуро» уже возвращён владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту угона. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.