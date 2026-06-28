Водитель Хендая протаранил машину с семьёй на перекрёстке в Екатеринбурге

В Чкаловском районе Екатеринбурга автоинспекторы разбираются в обстоятельствах серьёзного ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на улице Нескучной, напротив дома №3, где столкнулись Хендай и Лада. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась пяти людям, включая 2 несовершеннолетних.

Пять человек пострадали, в том числе двое детей, все госпитализированы

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, водитель Хендая проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Лада, в котором находилась семья с детьми. Удар пришёлся в боковую часть отечественной машины — от удара травмы получили оба водителя и все пассажиры отечественного автомобиля.

Пятеро пострадавших были оперативно доставлены в лечебные учреждения. Среди пострадавших — двое детей, которым медики оказывают всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии назначено проведение проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.