Водитель Хендая протаранил машину с семьёй на перекрёстке в Екатеринбурге

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, водитель Хендая проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Лада, в котором находилась семья с детьми. Удар пришёлся в боковую часть отечественной машины — от удара травмы получили оба водителя и все пассажиры отечественного автомобиля.
Пятеро пострадавших были оперативно доставлены в лечебные учреждения. Среди пострадавших — двое детей, которым медики оказывают всю необходимую помощь.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии назначено проведение проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.