Пять человек в ДТП в Бурятии: двое погибли, трое госпитализированы

В Джидинском районе Бурятии сотрудники полиции выясняют обстоятельства ночного ДТП, унёсшего жизни двух человек. По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобили Mitsubishi Canter и Nissan Wingroad. В результате аварии погибли двое, один из которых несовершеннолетний.

Как сообщает пресс-служба МВД Бурятии, ещё трое участников происшествия получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Среди пострадавших также есть 15-летний ребёнок. Всех раненых оперативно доставили в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, устанавливающие точные обстоятельства столкновения. Предварительно известно, что авария произошла в ночное время, однако причины не называются.

Следователи проводят проверку, опрашивают возможных очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.