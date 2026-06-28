Пять человек в ДТП в Бурятии: двое погибли, трое госпитализированы

Как сообщает пресс-служба МВД Бурятии, ещё трое участников происшествия получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Среди пострадавших также есть 15-летний ребёнок. Всех раненых оперативно доставили в больницу, где им оказывается необходимая помощь.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, устанавливающие точные обстоятельства столкновения. Предварительно известно, что авария произошла в ночное время, однако причины не называются.
Следователи проводят проверку, опрашивают возможных очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.