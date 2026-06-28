Лось спровоцировал массовое ДТП на трассе М-1 под Ярцевом

На федеральной трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области произошла крупная авария с участием лося. На 328-м километре в Ярцевском муниципальном округе лось внезапно выскочил на проезжую часть прямо перед ехавшими машинами.

Три автомобиля протаранили лося на трассе М-1 под Ярцевом, пострадали 3 человека

Как сообщают местные СМИ, избежать столкновения не удалось — в лесного великана врезались две легковушки и один грузовик.

Автомобили получили серьёзные механические повреждения. В результате жёсткой аварии травмы различной степени тяжести получили 3 человека — всем им потребовалась экстренная медицинская помощь. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и обеспечили пожарную безопасность во время аварийно-спасательных работ.

Сотрудники МЧС России продолжают работать на месте ДТП. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Точные обстоятельства произошедшего ещё предстоит выяснить.