Лось спровоцировал массовое ДТП на трассе М-1 под Ярцевом

Как сообщают местные СМИ, избежать столкновения не удалось — в лесного великана врезались две легковушки и один грузовик.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения. В результате жёсткой аварии травмы различной степени тяжести получили 3 человека — всем им потребовалась экстренная медицинская помощь. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и обеспечили пожарную безопасность во время аварийно-спасательных работ.
Сотрудники МЧС России продолжают работать на месте ДТП. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Точные обстоятельства произошедшего ещё предстоит выяснить.