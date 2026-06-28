3

Женщина и 15-летняя девочка в больнице после ДТП в Невинномысске

В Невинномысске две «Гранты» столкнулись лоб в лоб: пострадали женщина и девочка

В Ставропольском крае в Невинномысске произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей. 23-летний водитель, управляя Lada Granta, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой Lada Granta под управлением 39-летней женщины.

Поделиться
Автор
Анастасия Макарова

Изображение Женщина и 15-летняя девочка в больнице после ДТП в Невинномысске

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате лобового столкновения тяжело пострадали водитель второй машины и её 15-летняя пассажирка. Обе — местные жительницы — с травмами различной степени тяжести экстренно госпитализированы в больницу Невинномысска. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, их состояние оценивается как стабильное.

23-летний виновник аварии, житель соседнего региона, в ДТП не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Проводится проверка. По её результатам будет установлена степень ответственности обоих водителей.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует