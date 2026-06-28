Женщина и 15-летняя девочка в больнице после ДТП в Невинномысске

В Ставропольском крае в Невинномысске произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей. 23-летний водитель, управляя Lada Granta, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой Lada Granta под управлением 39-летней женщины.

В Невинномысске две «Гранты» столкнулись лоб в лоб: пострадали женщина и девочка

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате лобового столкновения тяжело пострадали водитель второй машины и её 15-летняя пассажирка. Обе — местные жительницы — с травмами различной степени тяжести экстренно госпитализированы в больницу Невинномысска. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, их состояние оценивается как стабильное.

23-летний виновник аварии, житель соседнего региона, в ДТП не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Проводится проверка. По её результатам будет установлена степень ответственности обоих водителей.