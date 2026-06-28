71-летний водитель погиб при столкновении с грузовиком на федеральной трассе

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, от удара водитель внедорожника, житель Екатеринбурга, скончался на месте. Водитель грузовой машины не пострадал.
Он рассказал автоинспекторам, что заметил иномарку, которая двигалась навстречу и виляла из стороны в сторону. Когда автомобили поравнялись, Toyota неожиданно выехала в сторону грузовика — избежать столкновения не удалось.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства трагедии. Проводится проверка.