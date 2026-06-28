71-летний водитель погиб при столкновении с грузовиком на федеральной трассе

На 78-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и грузового автомобиля. По предварительным данным, 71-летний водитель Toyota Land Cruiser двигался со стороны Екатеринбурга в зоне проведения дорожных работ. По неустановленной причине он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом под управлением 59-летнего мужчины.

Водитель внедорожника погиб при выезде на встречку на трассе Екатеринбург-Тюмень

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, от удара водитель внедорожника, житель Екатеринбурга, скончался на месте. Водитель грузовой машины не пострадал.

Он рассказал автоинспекторам, что заметил иномарку, которая двигалась навстречу и виляла из стороны в сторону. Когда автомобили поравнялись, Toyota неожиданно выехала в сторону грузовика — избежать столкновения не удалось.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства трагедии. Проводится проверка.