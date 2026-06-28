Тройное ДТП в Ростовской области: водитель Priora погиб при выезде на встречку

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, от удара Priora и автобус съехали в правый кювет по ходу движения. Машины получили серьёзные механические повреждения.
После ударов Priora и автобус съехали в правый кювет по ходу движения. Водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм. Водители KIA и автобуса, по предварительным данным, не пострадали.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Правоохранители проводят следственные мероприятия, направленные на установление личности погибшего водителя и всех обстоятельств произошедшего.