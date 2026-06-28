Тройное ДТП в Ростовской области: водитель Priora погиб при выезде на встречку

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием трёх транспортных средств. На 6-м километре автодороги «Матвеев Курган — Успенское» неустановленный водитель, управлявший Lada Priora, в нарушение Правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения в зоне, где обгон и выезд на встречку строго запрещены. Сначала он совершил касательное столкновение с автомобилем KIA Sportage, а затем столкнулся с автобусом Haiger.

Priora и автобус съехали в кювет после столкновения с KIA на трассе в Ростовской области

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, от удара Priora и автобус съехали в правый кювет по ходу движения. Машины получили серьёзные механические повреждения.

После ударов Priora и автобус съехали в правый кювет по ходу движения. Водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм. Водители KIA и автобуса, по предварительным данным, не пострадали.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Правоохранители проводят следственные мероприятия, направленные на установление личности погибшего водителя и всех обстоятельств произошедшего.