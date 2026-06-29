Ивановец угнал и разобрал чужую машину на запчасти для своего ВАЗа

Полицейские раскрыли необычную автокражу: злоумышленник не просто угнал машину, а разобрал ее буквально до винтика. Попытка сэкономить за счет чужой собственности превратилась в новый срок.

Молодой человек снял с авто все, что мог использовать сам

Как сообщает сетевой ресурс «Новости Иваново», полицией города было возбуждено уголовное дело по факту хищения транспортного средства. Жертвой преступления стал владелец ВАЗ-21140, припаркованного на улице Станкостроителей.

22-летний местный житель, заметив машину, которая долгое время стояла на одном месте, решил, что она никому не нужна. Молодой человек при помощи троса и своего автомобиля отбуксировал «четырнадцатую» в укромное место, после чего принялся за разборку. Он демонтировал капот, водительскую дверь, аккумулятор, фары, рулевое колесо, номера и множество других деталей.

Как выяснилось позже, все снятые элементы злоумышленник планировал использовать для ремонта собственного ВАЗ той же модели. Однако его планам не суждено было сбыться — полицейские оперативно вышли на след подозреваемого.

В ходе разбирательства также вскрылись и другие неприятные нюансы. Оказалось, что молодой человек никогда не имел водительского удостоверения и уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ему грозит новое разбирательство, которое может стать серьезным этапом в его криминальной биографии.