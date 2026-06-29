Мотоциклист влетел в сломанный автобус и угодил под колеса иномарки

Воскресный день в Академическом районе Екатеринбурга превратился в кошмар для любителя двухколесной техники. Шансов избежать серьезных травм у него практически не было.

Как сообщает отдел пропаганды городской Госавтоинспекции, авария зафиксирована в воскресенье, 28 июня, на улице Евгения Савкова. Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в неисправный автобус, который стоял на обочине в ожидании эвакуатора. Удар был настолько мощным, что байкера отбросило на соседнюю полосу, где в этот момент двигался автомобиль Jetour под управлением 45-летнего мужчины.

Избежать повторного столкновения было невозможно, и мотоциклист угодил прямо под колеса встречной иномарки. В результате двойного тарана 40-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшее медучреждение, где врачи борются за его здоровье.

В ходе разбирательства сотрудники ГИБДД выяснили неприятную деталь: мотоцикл не имел государственной регистрации, а у его владельца отсутствовал полис ОСАГО. На нарушителя уже составлены протоколы по соответствующим статьям КоАП, теперь ему грозят административные штрафы.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.