Мужчина из ревности нанес своей коллеге три удара ножом в такси

В Невинномысске поездка на такси до автовокзала едва не обернулась трагедией. Женщина собралась уезжать на заработки, а коллега решил, что должен остановить ее любой ценой.

Как сообщает следственный отдел по городу Невинномысск СУ СК России по Ставропольскому краю, в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Инцидент произошел весной текущего года. Потерпевшая, работавшая вместе с обвиняемым на животноводческой точке недалеко от города, приняла решение уехать в другой регион на заработки. В день отъезда она вместе с коллегой села на заднее сиденье автомобиля, который должен был доставить их на автовокзал.

По пути между пассажирами вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина не смог сдержать эмоций, достал кухонный нож и нанес женщине не менее трех ударов в область груди и живота. Кровь мгновенно залила салон, однако водитель, сидевший за рулем такси, среагировал молниеносно. Он выбил нож из рук нападавшего и повез раненую прямо в больницу, не дожидаясь скорой. Благодаря своевременной квалифицированной помощи медикам удалось спасти 38-летнюю потерпевшую.

Сейчас обвиняемый задержан и помещен под стражу. Следователи проводят осмотр места происшествия и назначают экспертизы. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы за попытку лишить жизни человека.