Автомобиль опрокинулся на крышу, водитель метался в одном нижнем белье

Воскресный день в поселке Шатрово Зеленоградского района выдался необычным: местные жители стали свидетелями дорожного происшествия с оттенком абсурда. Автомобиль лежал на крыше, а рядом с ним, игнорируя упавшие вещи и разбитое авто, бегал мужчина в одних трусах.

Как сообщает сетевое издание «Клопс» со ссылкой на очевидцев, инцидент зафиксирован в воскресенье, 28 июня, около 17:00 в поселке Шатрово. На трассе прохожие заметили автомобиль, который по неизвестной причине перевернулся на крышу. Передняя часть легковушки была серьезно деформирована, что указывало на сильный удар. Однако внимание свидетелей привлекло не столько само ДТП, сколько поведение рядом находящегося мужчины.

По словам очевидцев, полуголый водитель, облаченный лишь в нижнее белье, метался вокруг опрокинутого авто, бегал по дороге и открывал двери перевернутой машины. Рядом с одним из деревьев были разбросаны его личные вещи: рюкзак, одежда и какие-то напитки. Возникал закономерный вопрос: куда подевалась остальная одежда и что побудило владельца раздеться прямо на месте происшествия?

Стоит отметить, что немного впереди, поперек дороги, стоял еще один автомобиль. Участвовал ли он в аварии или просто остановился из-за случившегося, пока не ясно. Информации о пострадавших в данном инциденте на момент публикации не поступало. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства этого экстравагантного дорожного происшествия и устанавливают степень участия всех его фигурантов.