Подростки инсценировали ДТП, запугали водителя, а потом избили инспектора ГАИ

На столичных дорогах появилась новая схема вымогательства: группа подростков инсценирует ДТП и требует с водителей деньги за «ущерб». Очередная попытка обмана закончилась тем, что жертва не купилась на провокацию, вызвала полицию и стала свидетелем нападения на сотрудника ГАИ.

Как сообщает telegram-канал Readovka, инцидент произошел в Москве. Водитель столкнулся с группой подростков, которые попытались развести его на деньги, инсценировав дорожно-транспортное происшествие. Малолетние аферисты требовали от 5 до 10 тысяч рублей, угрожая последствиями. Однако мужчина проявил бдительность и позвонил в Госавтоинспекцию.

Когда прибывший инспектор попытался разобраться в ситуации, толпа несовершеннолетних переключила агрессию на него. Подростки начали оскорблять полицейского, угрожать ему физической расправой, а один из них даже вызвал сотрудника на поединок: «Выйди раз на раз со мной». На опубликованных каналом кадрах видно, как подростки толкают правоохранителя, который, однако, проявил выдержку, действуя исключительно в рамках закона.

Информации о задержании участников этого конфликта на момент публикации нет. Однако ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил представить доклад об установленных обстоятельствах. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит не только оценить действия подростков по факту вымогательства и нападения на сотрудника полиции, но и выяснить, является ли эта группа организованной и связана ли она с аналогичными случаями в других районах города.