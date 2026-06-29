Лихач на Hyundai протаранил пять машин, бросил авто и скрылся

Вечер в Краснодаре превратился в хаос для владельцев припаркованных авто. Водитель иномарки устроил настоящее дорожное побоище, врезавшись в пять машин, а затем просто бросил свою легковушку и исчез.

Как сообщает управление МВД по Краснодару, странное ДТП произошло 28 июня вечером на улице Ратной Славы. Водитель автомобиля Hyundai сначала врезался в припаркованный Mitsubishi, но на этом история не закончилась. Продолжая движение, он сбил дорожный знак, после чего столкнулся с ВАЗ-2109, у которого от удара отлетел бампер. Затем нарушитель поочередно задел Toyota и Mazda, а финальным аккордом стал наезд на уличный фонарь. После этого водитель бросил поврежденную машину прямо на месте происшествия и скрылся в неизвестном направлении.

Автомобиль виновника был эвакуирован на специализированную стоянку. В отношении беглеца возбуждено административное производство. За оставление места ДТП ему грозит лишение «прав» на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток. Полицейские устанавливают личность нарушителя и выясняют причины, побудившие его устроить столь опасную и разрушительную поездку.