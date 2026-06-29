Мотоцикл исчез с места ДТП, пока прохожие помогали пострадавшему

На Кузбассе произошло дорожное происшествие с детективным оттенком. После столкновения мотоцикла с автомобилем, пока очевидцы оказывали помощь пассажиру байка, двухколесное транспортное средство таинственно испарилось с места аварии. Прибывшие на вызов инспекторы ГАИ лишь развели руками.

Как сообщает канал «ДТП Кузбасс» в Max, инцидент произошел 28 июня около полудня на улице Гончарова, в районе остановки общественного транспорта «Бунгур». Мотоцикл столкнулся с автомобилем, в результате чего один из парней, находившихся на двухколесном транспорте, потерял сознание. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, экстренно госпитализировала пострадавшего.

Пока прохожие и другие участники движения хлопотали вокруг раненого, отвлекаясь на оказание первой помощи, с местом происшествия произошла странная метаморфоза. Байк, участвовавший в столкновении, исчез, словно его и не было. И когда на вызов приехали инспекторы Госавтоинспекции, они обнаружили на месте аварии только одиноко стоящий легковой автомобиль — второго участника ДТП не было ни в виде транспорта, ни в виде седока.

По одной из версий, кто-то намеренно укатил мотоцикл, чтобы скрыть его от полиции и уклониться от разбирательства. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия и пытаются найти как похищенный транспорт, так и его владельца.