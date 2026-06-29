Водитель на LADA Vesta снес светофор, и он придавил пассажира

Воскресное утро превратилось в испытание для водителей, оказавшихся на Октябрьском проспекте. Дорогу внезапно перегородил рухнувший бетонный столб со светофором, который припечатал отечественный седан.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 28 июня в 10:15 на Октябрьском проспекте в Кирове 44-летний водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач, на которой висел светофор.

Мощный удар переломил бетонную конструкцию, и та рухнула на проезжую часть, частично парализовав движение. Отечественный седан оказался придавлен, пострадал 60-летний пассажир.

Сейчас сотрудники дорожной полиции проводят проверку, выясняя все сопутствующие обстоятельства, технические факторы и точные причины аварии.