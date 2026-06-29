Полиция задержала спекулянтов, продававших бензин по 250 рублей за литр

Пока власти Иркутской области блюдут жесткие ограничения на продажу топлива, местные «бизнесмены» превратили чужую беду в золотую жилу. Вместо того чтобы помочь землякам в сложной ситуации, они дерут с них по 250 рублей за литр — втридорога, прямо у выезда с заправок. И это не единичные случаи, а целая сеть спекулянтов, охотившихся на отчаявшихся водителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, оперативники раскрыли схему нелегальной торговли топливом в условиях дефицита. Стражи порядка обнаружили объявления на популярных онлайн-площадках, где неизвестные предлагали бензин по цене, более чем вдвое превышающей обычную. Чтобы задержать нарушителей с поличным, полицейские связались с ними под видом потенциальных покупателей.

Однако интернет-объявлениями дело не ограничилось. Предприимчивые ребята оборудовали «мини-заправки» прямо около сетевых АЗС. Их тактика была цинична и проста: как только водитель, разочарованный отсутствием топлива на официальной станции, выезжал с ее территории, он тут же сталкивался с местными дельцами, держащими наготове полные канистры. Уставшие и отчаявшиеся автомобилисты нередко соглашались на баснословные цены, лишь бы не остаться без горючего.

Теперь неудачливым коммерсантам грозят крупные штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность. Все канистры с бензином изъяты, а нарушители привлечены к административной ответственности.

Наживаться на чужом отчаянии — значит переступать последнюю грань, и рано или поздно такая «прибыль» обернется не только штрафами, но и потерей человеческого лица. Во всем регионе действует режим повышенной готовности, в рамках которого на АЗС отпускают не более 50 литров топлива в руки в день, а продажа в любые емкости категорически запрещена.