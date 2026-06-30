Таксист с эпилепсией едва не убил пассажиров и сбежал с места ДТП

Утро в Северной столице едва не стало последним для пары, вызвавшей такси от станции «Рыбацкое». Они заметили неладное еще до посадки, но решили рискнуть. А уже через 500 метров водитель потерял сознание, а китайский седан превратился в западню.

Как сообщает портал «78.ru», жуткая история произошла утром 30 июня в Петербурге. Девушка и ее молодой человек вызвали такси от станции «Рыбацкое» и еще до посадки интуиция подсказывала, что поездка не пройдет гладко: у водителя была невнятная речь, он был несколько дезориентирован в пространстве. Но, видимо, решив, что все обойдется, пара все-таки села в автомобиль. Ошибка стоила им нервов и здоровья. Проехав всего метров 500, таксист потерял сознание, и не управляемая машина сама покатилась вперед.

Мгновенная реакция пассажира спасла ситуацию: парень перехватил руль и вывернул авто в газон у забора церкви. Машина остановилась, но на этом кошмар не закончился. Двери китайского седана заблокировались, превратив салон в ловушку. Водитель лежал без чувств и, по словам очевидцев, захлебывался. Чтобы вытащить его и попытаться спасти, пассажирам пришлось выбивать окна.

Затем последовали долгие часы ожидания полиции. Когда медики наконец прибыли, мужчина уже пришел в себя и отказался от госпитализации. А вскоре и вовсе исчез с места происшествия. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили в бардачке рецепт на препараты от эпилепсии. Пострадавшие остались ни с чем: водитель скрылся, а в службе поддержки такси им лишь пообещали провести проверку.