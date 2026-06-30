Фермер выстрелил в обидчика через стекло автомобиля, убийству помешал очевидец

Сельская ссора в пригороде Феодосии едва не закончилась убийством. Местный житель, вооружившись обрезом, решил свести счеты с обидчиком, открыв стрельбу прямо через лобовое стекло его автомобиля.

Как сообщает прокуратура Крыма, приговор вынесен жителю Краснодарского края, который в августе прошлого года устроил пальбу на территории фермы в селе Насыпное. На почве личной неприязни мужчина произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия через лобовое стекло автомобиля, в котором находился его оппонент.

К счастью, рядом оказался очевидец, который смог обезвредить агрессора, выхватив ружье из его рук. Пострадавшего оперативно госпитализировали с огнестрельным непроникающим ранением мягких тканей. В ходе расследования выяснилось, что оружие, изготовленное промышленным способом, подсудимый самостоятельно модифицировал, укоротив ствол, и незаконно хранил на ферме.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему суровое наказание: 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также дополнительный год ограничения свободы после освобождения и штраф в размере 140 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.