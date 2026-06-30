Лобовое ДТП легковушки с четырьмя грузовиками убило троих человек

Трасса Р-254 под Новосибирском стала местом чудовищной трагедии: лобовое столкновение пяти автомобилей унесло жизни троих человек. Одна роковая секунда — и водитель на встречной полосе протаранил три большегруза.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, страшная авария произошла днем 29 июня на 1375-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе. По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя грузовыми машинами, двигавшимися в противоположном направлении. В жуткое ДТП попали пять транспортных средств: четыре грузовика и одна легковушка.

Удар был настолько мощным, что последствия оказались фатальными. На месте трагедии погибли три человека: сам виновник аварии, водитель одного из грузовиков и пассажир из другого автомобиля.

На месте работали следователи МВД России по Коченевскому району, проводя проверку всех обстоятельств инцидента. Прокурор района лично выезжал на место ДТП, чтобы контролировать ход следственных действий. Правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной рокового маневра — техническая неисправность, ошибка в управлении или физическое состояние водителя.