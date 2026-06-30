Cамосвал Shacman с отказавшими тормозами протаранил 17 легковушек

Воскресный день на дороге у деревни Ольгино надолго запомнится местным жителям и всем тем, кто там был: почти два десятка автомобилей попали в одну огромную аварию.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, массовое ДТП произошло 30 июня в Приокском районе города на автодороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, неподалеку от деревни Ольгино. По предварительным данным, в аварию попало 17 автомобилей

Уже известно, что виновником ДТП стал грузовик Shacman, у которого по неизвестной пока причине отказали тормоза. Сообщалось, что среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Однако позже появилась подтвержденная информация, что травмы получила одна женщина, которой на месте была оказана медицинская помощь.

На месте аварии сотрудники ГИБДД организовали ограничение движения, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые следственные действия. Обстоятельства случившегося выясняются.