Пьяный пенсионер бросил окурок в чужое авто: машина сгорела, виновник ничего не помнит

Полиция Степногорска расследует необычный случай: подозреваемый в поджоге чужого авто не может вспомнить свои действия. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина разбил стекло иномарки, бросил внутрь непотушенную сигарету и отправился восвояси.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел 28 июня в поселке Пригородный. В тот же день в полицию обратилась владелица автомобиля Nissan Primera, которая заявила, что неизвестный поджог ее машину.

Стражи порядка быстро вышли на след подозреваемого — им оказался пожилой житель города. По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разбил стекло автомобиля и бросил в салон непотушенный окурок, отчего транспортное средство загорелось.

Однако сам подозреваемый утверждает, что почти ничего не помнит из-за сильного опьянения. Ведется расследование, окончательные выводы сделает суд.

Если употребление алкоголя стерло из памяти целый эпизод с поджогом чужого автомобиля — возможно, это повод задуматься о вредной привычке. Да и бросить курить не помешало бы.