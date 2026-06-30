Адвокат инсценировала угон Mercedes-Benz GLC ради страховой выплаты

В Северной столице адвокат решила использовать юридические знания не по назначению — она организовала фиктивный угон своего дорогого «Мерседеса», чтобы получить страховку. Но полиция оказалась на шаг впереди и раскрыла эту хитроумную схему.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержана 40-летняя женщина-адвокат и ее 52-летний подельник, ранее уже имевший судимости. По версии следствия, они инсценировали угон автомобиля Mercedes-Benz GLC стоимостью 4,5 млн рублей. Злоумышленники спрятали машину, после чего адвокат обратилась в страховую компанию с заявлением о хищении.

Полицейские быстро нашли автомобиль и установили обстоятельства аферы. Изначально расследование велось по факту кражи, но затем переквалифицировали на покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере. Оба задержаны, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.