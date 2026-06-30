Шутка с ногами в окне автомобиля стоила любителю соцсетей машины

В Новокузнецке двое молодых приятелей решили остудиться оригинальным способом — пассажир высунул ноги в окно ВАЗ-2113 когда водитель лихо рассекал по городу. Видео завирусилось в соцсетях, но для героев оно обернулось серьезными последствиями.

Как сообщает ГУ МВД России по Кузбассу, инспекторы ГАИ заметили и остановили автомобиль ВАЗ-2113 на улице Гончарова после того, как запись с высунутыми в окно ногами пассажира разлетелась по местным пабликам. Оказалось, что за рулем находился 19-летний водитель, а владелец машины, также 19-летний парень, сидел на пассажирском сиденье и объяснил свои действия жарой.

Но на этом история не закончилась. При осмотре транспорта выяснилось, что у него неисправно рулевое управление, а это категорически запрещает его эксплуатацию. На водителя составили три протокола, в том числе за управление неисправным автомобилем, и ему грозит лишение «прав» на три месяца за номера не по ГОСТу. Его приятель отделался штрафом в 500 рублей.

Благодаря системе «Паутина» полицейские выявили еще 15 фактов нарушений ПДД, совершенных легковушкой ранее. В итоге общая сумма штрафов для владельца достигла почти 14 тысяч рублей. Машину отправили на спецстоянку.