Придорожный ремонт подвески автомобиля едва не стоил водителю руки

Экстренный ремонт автомобиля чуть не лишил жителя Сахалина руки. Мужчина заехал на эстакаду, чтобы починить машину, но в какой-то момент его конечность оказалась зажата между деталями ходовой части. На помощь пришли спасатели.

Как сообщает пожарно-спасательная служба Сахалинской области, инцидент произошел 30 июня на 41-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Мужчина проводил ремонт на придорожной эстакаде, когда его руку зажало между элементами ходовой части автомобиля.

Сигнал о происшествии поступил диспетчеру в 21:31, а уже через четыре минуты на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 23 Долинска. Спасатели оценили ситуацию и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили конечность. Затем пострадавшего передали медикам скорой.