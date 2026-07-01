«Мерседес» сорвался с 350-метрового обрыва в Крыму, женщина-водитель выжила

Живописная гора Клементьева в Крыму чуть не стала местом трагедии: легковой автомобиль с женщиной за рулем слишком близко подъехал к обрыву и рухнул вниз. Спасателям пришлось спускаться на 350 метров, чтобы вызволить пострадавшую.

Как сообщает МЧС Крыма, инцидент произошел на горе Клементьева. Легковой автомобиль Mercedes-Benz съехал с обрыва, в результате чего автоледи получила травмы. На место оперативно прибыли спасатели, которые спустились по крутому склону на 350 метров к месту падения машины.

Пострадавшую обнаружили рядом с автомобилем. Ей оказали первую помощь: наложили шину на поврежденную ногу и закрепили воротник Шанца. Затем женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой.

Детали случившегося устанавливаются. Однако, со слов очевидцев, живописные морские виды, открывающиеся с горы Клементьева, традиционно привлекают туристов, но случаев падения с обрыва, тем более на транспортных средствах, местные жители не припоминают.