«Мерседес» сорвался с 350-метрового обрыва в Крыму, женщина-водитель выжила

Как сообщает МЧС Крыма, инцидент произошел на горе Клементьева. Легковой автомобиль Mercedes-Benz съехал с обрыва, в результате чего автоледи получила травмы. На место оперативно прибыли спасатели, которые спустились по крутому склону на 350 метров к месту падения машины.
Пострадавшую обнаружили рядом с автомобилем. Ей оказали первую помощь: наложили шину на поврежденную ногу и закрепили воротник Шанца. Затем женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой.
Детали случившегося устанавливаются. Однако, со слов очевидцев, живописные морские виды, открывающиеся с горы Клементьева, традиционно привлекают туристов, но случаев падения с обрыва, тем более на транспортных средствах, местные жители не припоминают.