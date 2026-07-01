Инспектор ДПС выстрелил из пистолета в голову подростка

Ночная погоня в Костомукше закончилась трагедией: 16-летний водитель, пытавшийся скрыться от полиции, получил пулевое ранение в голову. Сотрудники ДПС приняли решение стрелять по автомобилю, и пуля попала в подростка.

Страшное ЧП случилось во время погони в Карелии

Как сообщает издание «Фактор», инцидент произошел поздним вечером 30 июня в Костомукше. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль под управлением юного водителя, однако тот проигнорировал требование и газанул.

Началась погоня. В какой-то момент полицейские приняли решение стрелять по колесам машины. Но одна из пуль попала в голову 16-летнего подростка, находившегося за рулем.

Раненого госпитализировали в больницу Костомукши, врачи готовят его к транспортировке в Детскую республиканскую больницу Петрозаводска. Обстоятельства происшествия выясняются.