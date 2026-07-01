Пьяный пассажир избил медсестру на месте ДТП, пока она спасала его друзей

В Северо-Казахстанской области бригада скорой помощи столкнулась с дикостью на месте аварии. Пьяный пассажир предпочел на кулаках выяснять отношения с фельдшером, вместо того чтобы радоваться, что остался жив.

Как сообщает портал «Polisia.kz», инцидент произошел у реки Чудесай в районе Шал акына. Там перевернулся автомобиль LADA. На место прибыли полицейские и бригада скорой. Однако их работе помешал 62-летний пассажир опрокинувшейся легковушки, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал избивать 37-летнюю медсестру. Он нанес женщине несколько ударов по ногам, рукам и животу.

Сотрудникам полиции пришлось применить физические меры, чтобы остановить агрессора. Его задержали и отправили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело за нападение на медработника. Выяснилось, что все трое участников поездки были пьяны. Виновник ДТП, 52-летний местный житель, уже арестован на 20 суток и лишен «прав» на 7 лет.