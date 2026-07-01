Дальнобойщик похищал и насиловал школьниц в течение 20 лет

В Хабаровском крае полиция задержала дальнобойщика, который на протяжении 20 лет совершал преступления против несовершеннолетних. Жертвами маньяка становились школьницы, которых он увозил в лес под угрозой оружия.

Как сообщает telegram-канал «Amur Mash», с 2005 года дальнобойщик начал совершать преступления в Хабаровском крае. За это время его жертвами стали как минимум шесть девочек в возрасте 16-17 лет. Мужчина жил в поселке Гатка Советско-Гаванского района, работал на японском грузовике и тягаче Scania. Он принуждал девочек к близости, вывозил их в лес и угрожал оружием.

Одна из его жертв пропала без вести — по данным очевидцев, она села в его машину и больше ее не видели. Следователи полагают, что число пострадавших может быть больше. Сейчас мужчина заключен под стражу, расследование продолжается.