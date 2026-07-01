Водитель внедорожника угрожал бывшей жене пистолетом и сбил насмерть пешехода

Как сообщает прокуратура Самарской области, инцидент произошел в августе 2025 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с бывшей женой на парковке у площади Куйбышева, угрожал ей убийством и размахивал травматическим пистолетом.
Вечером того же дня он сел за руль Toyota Land Cruiser и, двигаясь с высокой скоростью по улице Галактионовской, сбил пешехода на нерегулируемом переходе. От полученных травм человек скончался.
Обвиняемому вменяют угрозу убийством, хулиганство с применением оружия и нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Дело направлено в суд.