Водитель внедорожника угрожал бывшей жене пистолетом и сбил насмерть пешехода

Выяснение отношений с бывшей женой превратилось в криминальный триллер: сначала самарец в алкогольном угаре на глазах у прохожих угрожал женщине пистолетом, а через несколько часов сбил насмерть пешехода. Теперь ему грозит суд.

Как сообщает прокуратура Самарской области, инцидент произошел в августе 2025 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с бывшей женой на парковке у площади Куйбышева, угрожал ей убийством и размахивал травматическим пистолетом.

Вечером того же дня он сел за руль Toyota Land Cruiser и, двигаясь с высокой скоростью по улице Галактионовской, сбил пешехода на нерегулируемом переходе. От полученных травм человек скончался.

Обвиняемому вменяют угрозу убийством, хулиганство с применением оружия и нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Дело направлено в суд.