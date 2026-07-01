Бывший полицейский застрелил таксиста, но избежал колонии

Соседская ссора на Искровском проспекте в Северной столице закончилась смертельным выстрелом — 63-летний таксист погиб прямо в своей машине. Следствие быстро вышло на бывшего правоохранителя, но наказание, к которому его приговорили, обескураживает.

Как сообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу, 41-летний мужчина застрелил соседа в феврале 2026 года. Выяснилось, что в прошлом убийца работал участковым уполномоченным и оружие, предположительно, сохранил со времен службы. При задержании он утверждал, что живущий рядом таксист провоцировал его, оскорблял и ломился в дверь. Однако родственники погибшего эту версию опровергли.

Несмотря на тяжесть обвинения, фигурант не поедет в колонию. Судебно-психиатрическая экспертиза установила психическое расстройство, из-за которого он не осознавал свои действия.

Теперь материалы дела переданы в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Это значит, что мужчина будет направлен на лечение в психиатрический стационар.