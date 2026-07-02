Водитель проломил череп пешехода ручной пилой

Ссора между автомобилистом и пешеходом переросла в кровавую потасовку с использованием подручных инструментов. Мужчины не поделили дорогу, и в ход пошли палка и ручная пила.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Воронежа, инцидент произошел еще в марте 2023 года на улице Коммунистической в областном центре. Водитель легкового автомобиля услышал, как один из пешеходов нецензурно высказался в его адрес. Мужчина остановился, вышел из машины и попытался выяснить отношения с обидчиком. Однако диалог быстро перерос в драку: пешеход ударил автовладельца палкой по руке. В ответ водитель схватил ручную пилу и нанес ею удар по голове оппонента. От удара пострадавший упал, получил пролом черепа и потерял сознание.

Спустя более двух лет разбирательств суд вынес приговор. 42-летнего водителя, который уже имел судимость, признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ему назначили наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет тюрьмы, так что фигурант еще легко отделался.