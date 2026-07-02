Пассажир ударил ножом водителя маршрутки

Обычная поездка в маршрутном такси обернулась для водителя трагедией: пассажир внезапно набросился на него с ножом и фактически сделал инвалидом. Мужчина получил тяжелейшие травмы головы и лишился глаза. Конфликт, вспыхнувший в салоне микроавтобуса, стал поводом для уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба Советского районного суда Омска, 64-летний житель города обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Инцидент произошел 18 июня в дневное время в салоне микроавтобуса, который следовал по маршруту № 305. В районе остановки «КДЦ Кристалл» между пассажиром и шофером вспыхнула ссора.

В ходе выяснения отношений обвиняемый выхватил нож и несколько раз ударил им водителя в область головы. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, а также лишился глаза — медики квалифицировали эти раны как тяжкие. Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого, и суд удовлетворил это требование, отправив мужчину в следственный изолятор до вынесения приговора. Постановление пока не вступило в законную силу.